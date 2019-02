Voormalig raadslid schuldig aan lekken over woningbouwproject

Nadat in 2015 bleek dat de gemeente Leidschendam-Voorburg voor negentien miljoen euro het schip was ingegaan bij het woningbouwproject moest de onderste steen boven komen hoe dit kon gebeuren. Blanke nam zitting in de raadsenquêtecommissie die het onderzoek ging uitvoeren. Het rapport met volgens Blanke ‘controversiële politieke uitspraken’ was bijna klaar, toen het raadslid het doorstuurde naar de ambtelijk coördinator.



Blanke wilde dat deze man een feitencheck zou uitvoeren, zodat niet vanwege een foutje in de tekst de geloofwaardigheid van het rapport onder druk kwam te staan.



Dat was tegen de geheimhoudingsafspraken in. En extra zuur: in plaats dat de coördinator de pdf las, stuurde hij het door naar wethouder Frank Rozenberg.