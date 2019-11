Voormalig topamateur blijft ook in de vierde klasse ambitieus: 'Simpel voetballen is de clou'

Tegenwoordig is de zondag vierde klasse A zijn thuis. Ook daarin houdt hij stevig huis. Al geldt dat eveneens voor de rest van de ploeg. De ene monsterzege is nog niet afgerond of de volgende megascore is voor de zwart-witten alweer onderweg. Even wennen, want SVH staat niet bekend als een van de meest veelzeggende verenigingen van Den Haag. Al kan dat ermee te maken hebben dat het tegenwoordig amper nog in Den Haag huist, omdat we op dit gedeelte van de Noordweg net in Wateringen zijn. Sinds 2001 zit de club waar KMD tot zijn verhuizing naar Sportpark Suydervelt (Heulweg) zat. Opzienbarende kampioenschappen behaalde SVH nooit, verpletterende spelers bracht het niet voort. Het zou heel goed kunnen dat Erkan Sensoy de beste voetballer is die het in de gelederen had.