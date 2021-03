Voormalig topman Chris Oomen biedt 30 miljoen euro op Bronovo

De bedoeling was het Bronovo in 2024 te sluiten. De locatie zou dan in de verkoop gaan en het ziekenhuis mogelijk gesloopt worden.

Oomen, oud-topman van DWS, heeft nu een bod uitgebracht. Hij is steenrijk geworden als medeoprichter van handelshuis Optiver en wil 30 miljoen euro neerleggen voor het Bronovo. Dat laat hij weten in een gesprek met het Financieel Dagblad.



Oomen noemt de sluiting van het ziekenhuis ‘pure kapitaalvernietiging’. Hij zinspeelde al langer op een bod op het ziekenhuis. Hij zei toen: ,,Ik heb laatst nog gezegd: ‘Ik wil het kopen’. Ik ben er toe in staat om het Bronovo weer als ziekenhuis te laten functioneren, als concurrent of in samenwerking. Er zijn genoeg medisch specialisten die er zo willen werken.‘’ Eerder bood hij al op het failliete Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse.

Geen winst

‘Ik doe dit uit sociaal-maatschappelijke overwegingen en wil graag laten zien dat het anders kan. En ik hoef geen cent winst, dat heb ik helemaal niet nodig.’

Eerder zei Oomen al over de sluiting: ,,Het is een schande wat er met het Bronovo gebeurt. Zoals ik het zie: HMC wil om de financiën rond te krijgen voortaan op twee locaties gaan werken. Op de plek van het Bronovo zou nieuwbouw moeten komen. Het is een belachelijk idee. Het Bronovo is een goud geoutilleerd modern ziekenhuis. Het is kapitaalvernietiging daarmee te stoppen en dan willen ze ook nog met die kapitaalvernietiging geld vrijmaken om het bijna niet te verbouwen Westeinde-ziekenhuis te vernieuwen. Daarbij: het Bronovo heeft een natuurlijke toestroom vanuit Scheveningen, Benoordenhout, Bezuidenhout en Wassenaar. Dat is een heel andere populatie dan het Westeinde bedient. Dan mis je wat. Dan hoor je tot de groep bestuurders die er totaal niks van kan.”

In 2018 sloot Bronovo al de afdeling intensive care wegens gebrek aan verpleegkundigen. November vorig jaar strandde een plan om de locatie in te zetten als calamiteitenziekenhuis tijdens de coronacrisis om dezelfde reden.

