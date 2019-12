Voormalig wethouder Guernaoui mag stukken inzien waarin staat waarvan hij wordt verdacht

Video Opnieuw onrustig in Den Haag: Drie aanhoudin­gen in Escamp en één in Schevenin­gen

10:36 Voor de vijfde avond op rij is het onrustig in de Haagse regio. In totaal zijn er drie aanhoudingen verricht in Escamp voor onder meer belediging, gooien van vuurwerk en brandstichting. In Scheveningen werd een persoon aangehouden.