Voormalig wethouder Henk Jan Meijer (VVD) blikt in boek terug op debacle van de tramtunnel

Meijer vertrok in 2000 uit Den Haag om burgemeester van Zwolle te worden, waar hij onlangs afscheid nam. Ter gelegenheid daarvan is het boek Lange Lijnen verschenen. Dat geeft voor het eerst een blik in het persoonlijke leven van de bestuurder, die 30 jaar geleden zijn stempel drukte op de ontwikkeling van de Haagse binnenstad.



Zijn naam zal altijd verbonden blijven aan het debacle van de tramtunnel. Er was voor de aanleg een nieuwe techniek bedacht om tempo te maken. Maar het ging in 1998 fout toen er grondwater omhoog borrelde. Hagenaars spraken spottend over zwemtunnel, er was 'tunnelwater' te koop en er volgden heftige raadsdebatten. Het kostte jaren om het lek te dichten. De tunnel ging pas in oktober 2004 open voor de trams.