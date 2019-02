Voormalig wethouders maken balans op: hoe vergaat het hen die het pluche moesten verlaten?

Den Haag

Karsten Klein (41) bivakkeerde als Haagse wethouder, met economie en zorg in zijn portefeuille, in een van de mooiste kamers van het Haagse stadhuis. Die moest hij leegruimen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Het CDA won weliswaar drie zetels in Den Haag, maar dat bleek net te weinig voor een nieuwe rol in de coalitie.

Klein nam afscheid van zijn twee secretaresses, de auto met chauffeur die tot zijn beschikking stond en het team dat hem assisteerde. Hij besloot twee maanden uit te trekken om zich te bezinnen op de rest van zijn arbeidzame leven, maar werd gestoord door de telefoon die rinkelde.

,,Er kwamen aanbiedingen en ik zocht uit wat bij me paste’’, zegt Karsten Klein, die na acht jaar een assistent gehad te hebben weer zelf verantwoordelijk was voor zijn eigen agenda en vervoer.

Gelachen

,,Ik mis Peter, Ruud, René, Raymond, Martin, Marcel, Theo en Tutti, de chauffeurs van de Haagse wethouders. Niet omdat ik nu zelf naar parkeerplekken moet zoeken, maar om de gesprekken die we hadden na afloop van een bezoek. Het relativeerde en we hebben veel gelachen’’, zegt Klein, die fractievoorzitter werd van het CDA in de Haagse gemeenteraad en daarnaast aanjager van het programma ‘Beter Aanbesteden’, een opdracht in dienst van de rijksoverheid.

Dat zijn partij hem als hoogste nieuwe binnenkomer op de derde plek van de CDA-lijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement plaatste, die dit jaar op 23 mei worden gehouden, betekent dat hij vrijwel zeker een zetel krijgt in Brussel, met daarbij wel de kanttekening dat in de politiek niets zeker is.