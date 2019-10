Voormalige ADO-verdediger Nick Kuipers verwondert zich in Indonesië: 'Hier voel ik me voetballer'

De selectie van Persib Bandung was deze week op Bali. De voetballers liepen er op het strand uit. Met prachtig uitzicht en het witte zand tussen de tenen. ,,Mijn ploeggenoten vroegen al of dit de eerste keer was dat ik op het strand trainde", vertelt Nick Kuipers (27), die ontkennend antwoordde. ,,Want in Nederland bij ADO deden we het ook. Toch is het hier anders. Het is, ja, echt fantastisch."