Voormalige beveiliger hoort opnieuw 30 maanden cel eisen voor dreigen met aanslag

In mei kreeg R. zestien maanden cel opgelegd. Na de aanslag in Nieuw-Zeeland in 2019 waarbij 51 moskeegangers werden doodgeschoten, zou de voormalig HTM-beveiliger tegen enkele van zijn collega’s hebben gezegd dat hij ervan had gesmuld. Volgens zijn collega’s maakte hij ook duidelijk dat hij zelf een aanslag zou willen plegen. R. ontkende dat. Zijn dreigende taal was uitgelokt, omdat hij juist door zijn collega’s werd gesard.