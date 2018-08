Voormalige boekhouder Residentie Orkest opnieuw in de fout

De oud-boekhouder van het Residentie Orkest uit Den Haag is opnieuw met woonfraude de fout in gegaan. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM), die hem opnieuw achter de tralies heeft gezet.

De 32-jarige oud-boekhouder Ali A. uit Delft was nog maar een half jaar op vrije voeten. Hij was door de rechter in afwachting van een proces over woonfraude uit voorarrest ontslagen, onder de strenge voorwaarde dat hij geen nieuwe strafbare feiten zou plegen. Maar toen woensdag een curator in bijzijn van politie en het OM een pand van de inmiddels failliet verklaarde man doorzocht, stuitten ze onverwachts op papieren die het vermoeden deed rijzen dat de man op oude voet was doorgegaan.

In augustus 2016 werd de boekhouder tot tien maanden cel veroordeeld voor de fraude bij het Residentie Orkest en onderwijsorganisatie Nuffic. In hoger beroep werd dat vijftien maanden. A. sluisde via een oude bankrekening die zogenaamd was opgeheven bij het Residentie Orkest een ton weg, bij Nuffic anderhalve ton.

Jaarverslag

Het Residentie Orkest ontdekte de fraude bij het opstellen van het jaarverslag. A. was toen al ontslagen, om een heel andere reden. Hij had een handtekening vervalst voor een werkgeversverklaring. Voor een financiële man uit de boze, zei artistiek directeur Roland Kieft destijds. ,,Maar eigenlijk was het iets kleins, in vergelijking met de fraude die we later ontdekten.’’

Terwijl de rechtszaak rond deze fraude nog liep, ging hij, zo ontdekte de politie die een jaar onderzoek deed, door met zijn oplichting. Nu zou A. zich voor hebben gedaan als woonbemiddelaar van Woonnet Haaglanden (een bestaand bedrijf, waarvoor hij niet werkte) en potentiële huurders en verhuurder Vidomes hebben opgelicht.

Salarisstroken

Samen met zijn broer zou hij documenten als salarisstroken en contracten vervalst hebben om zo woningzoekenden eerder in aanmerking te laten komen voor een huurwoning. In zijn bedrijf lagen blanco formulieren die dit mogelijk maakte.

Een half jaar zat hij voor deze zaak in voorarrest, in december werd hij in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vrijgelaten. Intussen had A. zulke forse huurachterstanden dat hij failliet werd verklaard.

Juist door dit faillissement ontdekte de politie en het OM dat hij vermoedelijk gewoon door ging. Een curator doorzocht een pand om waardevolle spullen veilig te stellen. De administratie die zij toen ontdekten vertoonden wel erg veel gelijkenis met de manier waarop hij de fraude bijhield.