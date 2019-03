Voormalige brandweerkazerne Moerwijk tegen de vlakte: Toekomst ondernemers ongewis

Dat hij met zijn sportschool Kum Kam Yi Kon niet tot in de eeuwigheid in De Kazerne kon blijven, dat wist Erik Gijsbertsen al langer. ,,Maar ons is wel toegezegd dat er met ons meegezocht zou worden naar alternatieven, zodra we weg moeten.’’



Dat moment zit er mogelijk al snel aan te komen, want het contract met de 45 ondernemers in De Kazerne loopt tot 1 oktober. Wat er daarna gebeurt, is ongewis.



,,Het kan betekenen dat mijn sportschool en het taekwondocentrum hier zullen verdwijnen. Maar dit is een plek waar jongeren niet alleen komen om spieren te kweken. Ze komen hier vooral óók om normen en waarden bijgebracht te krijgen. Als ze hier binnen zijn, lopen ze niet op straat. Komende zaterdag komt de wethouder langs bij ons. Ik hoop dat we duidelijk kunnen maken dat dit niet zomaar mag verdwijnen uit Moerwijk.’’