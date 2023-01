Voormalige docent As Soennah moskee vrijgesproken: aanbeveling vrouwenbesnijdenis zet niet aan tot geweld

Een voormalige docent van de As Soennah moskee in Den Haag is vrijgesproken van opruiiing en aanzetten tot geweld. Hij zei in een online cursus dat vrouwenbesnijdenis aanbevolen is. Eerder werd hij bij de rechtbank wel veroordeeld.

In het webinar over reinheid haalt de Hagenaar in 2015 een passage aan van middeleeuwse Islamitische geleerden, waarin wordt gezegd dat de vrouwenbesnijdenis is aanbevolen. Want, zo citeerde A. ‘dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden die zich op de voorhuid bevinden en bij de vrouw worden haar lusten minder.’ En, voegde hij er zelf aan toe: ‘Het is niet verplicht.’

De rechtbank oordeelde dat het opruiing was, en aanzetten van geweld tegen vrouwen en veroordeelde hem tot een taakstraf van 80 uur. In hoger beroep eiste het OM opnieuw deze straf, vandaag deed het hof uitspraak. Zij spreekt hem vrij.

Geen slaafse navolgers

Op zich, zegt ze, is de aanbeveling die hij deed strafbaar. En, zo zegt het Hof, had de man ook in zijn webinar afstand moeten nemen van de passage. Dat hij zei ‘het is niet verplicht’ was niet genoeg. Maar, zegt het Hof, de Haagse docent had niet de opzet om aan te zetten tot gewelddadig optreden tegen vrouwen. En dat is om dat hij hier, in tegenstelling tot andere onderwerpen die hij behandelt, juist niet zijn uitdrukkelijke goedkeuring uitsprak.

Bovendien volgt het hof de lezing van Maurits Berger, hoogleraar Islam in het Westen aan de Universiteit van Leiden. Hij zei in december tijdens de zitting dat toehoorders gewend als zij zijn aan Islamitisch onderwijs dat het citeren van zo'n passage niet betekent dat dit ook de opvatting van de leraar is en geen oproep is hetzelfde te doen. ,,Nederlandse moslims zijn geen slaafse navolgers.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.