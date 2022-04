Voormalige grens tussen Den Haag en Rijswijk komt terug

De beide stadsbesturen gaan de bijzondere situatie zo inrichten dat de woningen in de gemeente Rijswijk staan en de stoepen, straten en groenvoorziening op Haags grondgebied liggen. Voor bewoners en bezoekers van het gebied worden zo onduidelijkheden opgeheven. Het streven is om de grens per 1 januari 2023 in te laten gaan.

De huidige situatie is in 2001 ontstaan als gevolg van een gemeentelijke herindeling waarbij er voor Den Haag een ‘corridor’ werd ingesteld over Rijswijks grondgebied naar de Vlietzone. Op deze wijze zou de hofstad het Trekvliettracé, een wegverbinding van Den Haag naar het rijkswegennet, kunnen aanleggen op Haags grondgebied.

Rotterdamsebaan

Met de aanleg van de Rotterdamsebaan is de noodzaak van de corridor inmiddels verdwenen en kan de oude situatie weer teruggebracht worden. De Rotterdamsebaan, die sinds een paar jaar in gebruik is, biedt een snelle verbinding vanaf de rijkswegen A4 en A13 richting het centrum van Den Haag en ontlast bijvoorbeeld de Utrechtsebaan. Al vinden er in de richting van de stad uit momenteel werkzaamheden plaats.

