Voormalige patatkraam aan Trekvlietplein verwoest door brand, ook een busje loopt flinke schade op

De brand zelf was snel onder controle, maar de rookwolken waren van een grote afstand te zien. De brandweer was nog enige tijd bezig met het nablussen van de vuurresten. Niemand is bij de brand gewond geraakt, volgens de brandweer.



Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie gaat onderzoek doen naar de zaak.



Het is de tweede keer in korte tijd dat de brandweer gealarmeerd wordt over problemen bij de keet. Vorige week kreeg de brandweer een melding binnen over wateroverlast in hetzelfde pand.