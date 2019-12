Voormalige publiekslieveling Dirk Heesen is ook als trainer bloedfanatiek

Wesley (29) filmde stiekem slapende studentes, nu moet hij verplicht behandeld worden

14:47 De 29-jarige Delftenaar Wesley G. is veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor het filmen van een slapende studente in haar kamer. Vorig jaar april sloop hij om zes uur ’s ochtends een studentenwoning aan het Scholeksterpad in Delft binnen en maakte daar opnames van de 20-jarige vrouw. Ze had niets in de gaten.