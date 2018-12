Voorrang voor leraar, agent en zorgpersoneel op woningmarkt

Agenten, zorgpersoneel en leraren moeten sneller een huis krijgen in Den Haag. Wethouder Boudewijn Revis wil mensen in ‘onmisbare beroepen’ voorrang gaan geven op de lokale woningmarkt.

Het een van de vele rigoureuze maatregelen die de wethouder wil nemen om de Haagse woningmarkt weer een beetje op de rails te krijgen. ,,Die markt is totaal overspannen”, zegt hij. ,,Daarom grijpen we in.’’



Niet alleen mensen in onmisbare beroepen krijgen een steuntje in de rug. De wethouder hoopt ook starters op de huizenmarkt beter op weg te helpen. Wat hem betreft wordt 5 procent van alle vrijkomende sociale woningen in Den Haag onder deze groep verloot. Ook wil hij wooncomplexen van Haagse corporaties voor jongeren reserveren.

Starters

,,Op de huidige huizenmarkt heeft elke doelgroep het moeilijk, maar dat geldt extreem voor starters’’, stelt Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling). ,,Voor koop komen ze nauwelijks in aanmerking en zelfs huurwoningen zijn al gauw te duur. Voor deze groep woningzoekenden moeten we echt iets extra’s doen.’’



Dat geldt ook voor de Hagenaars die aangewezen zijn op middeldure huurwoningen. In de vrije sector rijzen de prijzen al gauw de pan uit. Daarom gaat de wethouder afspraken maken met projectontwikkelaars om Haagse appartementen en huizen met een huur van 700 tot 950 euro per maand twintig jaar lang betaalbaar te houden.



Ook komt hij met een tijdelijke inkomensgrens voor Hagenaars die zo’n middeldure Haagse woning willen huren. Revis denkt aan 55.000 tot 60.000 euro. ,,Het is een tijdelijke maatregel. Vooralsnog voor drie jaar’’, stelt de wethouder. ,,Wie meer dan dat verdient, komt dus niet voor middeldure huur in aanmerking.’’

Woonagenda