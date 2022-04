Voorschoten stelt gemeentehuis beschikbaar voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Zo worden er woonkamers gecreëerd, slaapkamers en uiteraard komen er de nodige voorzieningen. De verbouwing vindt de komende weken plaats. De opvang is tijdelijk voor een periode van 6 maanden. Het gemeentehuis blijft verder gewoon geopend. Inwoners kunnen nog steeds terecht bij het Klant Contact Center of Burgerzaken.

Daarnaast worden er op dit moment 24 vluchtelingen opgevangen door particulieren en hebben 7 vluchtelingen een kamer kunnen krijgen in Huize Bijdorp. ,,Het is fantastisch van de zusters dat zij Huize Bijdorp openstellen voor de opvang van vluchtelingen, net zoals al die inwoners die de vluchtelingen een plek in hun eigen huis bieden”, geeft burgemeester Nadine Stemerdink hen een compliment. ,,Ik merk dat heel Voorschoten meeleeft met de situatie in Oekraïne en meehelpt met allerlei initiatieven. Dit is hartverwarmend.”