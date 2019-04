Voorschoten wil Pauline Bouvy-Koene als burgemeester

Maar nu Voorschoten de financiën weer op orde heeft, komt er weer een benoemde burgemeester in beeld. De gemeenteraad moet voor die burgemeester nog een profielschets opstellen en raadt eens: Pauline Bouvy-Koene zal precies in die schets passen.

Sjoerd van den Dool (VVD), voorzitter van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad, is er duidelijk over. ,,De raadsleden hebben haar aan het werk gezien, maar ook gezien hoe ze het doet in het dorp. Ze kent alle dossiers. Wij hebben haar van harte uitgenodigd te solliciteren en ik heb er vertrouwen in dat ze dat doet. We hebben hierover ook al gesprekken gevoerd met de provincie en als zij schrijft wordt de kans niet hoog ingeschat dat dan toch iemand anders het zou worden", zegt Van den Dool. Hij erkent dat 'misschien sommigen nu denken dat het niet zoveel zin heeft om te solliciteren'.