Voorschoten zoekt nieuwe burgemeester en wil eigenlijk de huidige waarnemer

Arnoud Bergman is zomaar 20 minuten van zijn leven kwijt. Wie helpt hem herinneren?

7:01 Arnoud Bergman uit Voorschoten fietste vorige week donderdag naar zijn werk in Rijswijk, maar onderweg ging het helemaal mis. Ter hoogte van de Laan van Oversteen maakte hij een flinke smak. Zo’n twintig minuten later kwam hij aan op zijn werk, maar zonder enige herinnering aan wat er na de val is gebeurd.