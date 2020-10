Voorschotenaar (58) die jongeman op schouder tikte krijgt flinke kaakslag : ‘Last van duizelingen en suizen’

De man wilde net zijn fiets wegzetten in de fietsenstalling van de Albert Heijn op de Schoolstraat in Voorschoten toen een jongeman rakelings langs hem reed. Om de jongen erop te attenderen dat hij zich niet op een fietspad begaf en om hem aan te spreken op zijn gedrag tikte de 58-jarige Voorschotenaar hem op de schouder. Dit pikte de jongen niet. ,,De jongen stopte direct met fietsen en stapte af”, laat de politie vandaag weten. ,,Hij liep naar de man toe, zei nog dat niemand hem aan mocht raken en sloeg vervolgens de man hard op zijn kaak en zijn hoofd.”

Rond de 20 jaar

De Voorschotenaar was zo geschrokken van wat hem net was overkomen, dat hij niet zag waar de jongen heen was gegaan. De politie zoekt nu getuigen van de mishandeling.



Het slachtoffer kreeg op 22 september rond 16.55 uur een klap van de verdachte jongen. Hij wordt rond de 20 jaar oud geschat. ,,Bent u getuige geweest van deze mishandeling? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.”