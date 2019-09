Voorstelling over gijzeling Franse ambassade uitverkocht

De ambassade is tijdelijk in gebruik als culturele voorziening totdat de transformatie kan beginnen naar Escher Museum in combinatie met een hotel.

Per voorstelling nemen drie acteurs 50 bezoekers mee naar de voormalige ambassadeurskamer. De Amerikaanse ambassade was in 1974 de plek waar in allerijl een crisiscentrum werd opgebouwd. In de naastgelegen - inmiddels gesloopte - Franse ambassade hadden drie terroristen van het Japanse Rode leger de ambassadeur en tien toevallig aanwezigen in het gebouw gegijzeld.