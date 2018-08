Voorstelling over Hollandse horkerigheid

Hoe kwamen jullie bij dit onderwerp?



,,Wij hebben zelf iemand 'van buiten' in ons gezelschap. Een Britse gastactrice die weliswaar is getrouwd met een Nederlander, maar die zich toch nog steeds blijft verbazen over bijvoorbeeld onze omgangsvormen en rare gewoonten.''



Zoals?



,,Nou ja, het delen van de rekening na afloop van de lunch in een restaurant. 'Ik had alleen maar een tosti en een glas melk en moet 20 euro afrekenen...' Dat dus. En onze directheid: 'die nieuwe haarkleur staat jou helemaal niet!' Dat is lekker dan als je net voor veel geld een nieuwe spoeling bij de kapper hebt genomen. We zijn vaak best onbeschoft met z'n allen.''