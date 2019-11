Voortdurende besluiteloosheid getuigt van zwakte. Incidentele besluiteloosheid getuigt van inzicht

Toegegeven: het was niet slim van de onderwijsvakbond AOb om de lerarenstaking van aanstaande woensdag af te blazen. Nu blijkt dat het een eigenhandige beslissing van de voorzitter is geweest om een akkoord met de minister te sluiten. Zij heeft van de weeromstuit ontslag genomen. ‘Nou begrijp ik dat we dus weer wél een demonstratie krijgen op het Malieveld?’ Schele Joop begrijpt het niet meer. ‘Nee niet daar, het Malieveld is verleden’, zegt Gerard. ‘Kaltgestellt door boeren en bouwers. De crematie van het Malieveld is morgen. De as zal worden uitgestrooid op het Malieveld zelf.’ ‘Van mij mogen ze staken’, zegt Elsje.