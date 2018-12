Voortplanting als plicht, 23 kinderen in één gezin

'Mijn straf is dat ik 2 jaar en 10 maanden na de Duitse capitulatie ben geboren, 4 maart 1948. Geboren met een pleister op mijn lippen. Ik heb geen ontberingen doorstaan, de V2's niet horen huilen, geen honger geleden. Niemand had mij nog verwacht, zelfs mijn moeder niet. Zij was 44, vader 71. Ze hadden de babyspullen al weggedaan.’



Zo beschrijft de Haagse Marianne van Betten in haar boek Ik nummer 23 hoe het is om de jongste te zijn in een groot rooms gezin, met 22 broers en zussen boven je en een leeftijdsverschil oplopend tot 41 jaar.



Ze kreeg telkens te horen dat ze niet mocht zeuren. Marianne moest als een soort Assepoester hard werken in de woning aan de Schoolstraat, boven de tabakszaak van haar vader die gerund werd door halfzus Leonie. Het is de dood van deze Leonie (94) die haar op het spoor brengt van het verleden van haar familie. De gezinsleden vragen haar om te spreken op de begrafenis. Dat was de laatste wens van de halfzus. Ze krijgt ook een blikken sigarendoos waarin haar dagboeken zitten en een briefje. ,,Spaar me niet, wees meedogenloos zelfs."