Voortvluchtig lid van Haagse heroïnefamilie alsnog opgepakt, hij moet nog 3 jaar de cel in

Nourretin C., een lid van de Haagse heroïnefamilie , is deze maand opgepakt door het EVA-team van de politie Den Haag. Dat meldt de politie vandaag. De broer van Bakki C. probeerde zijn straf van drie jaar cel te ontlopen door van de radar te verdwijnen. De politie wist de man toch aan te houden.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had Nourretin C. een bijna net zo belangrijke leidinggevende rol als zijn broer Bakki C., die 9 jaar moest gaan zitten, maar daar was de rechtbank het niet mee eens. Hij kreeg ‘slechts’ 3 jaar cel. Tijdens de zitting was zijn locatie niet duidelijk, in de rechtbank was hij dan ook niet aanwezig.

De familie werd in oktober 2017 gearresteerd, dankzij een verborgen camera bij een van hun kwekerijen in Bergschenhoek, waardoor ze maandenlang in de gaten werden gehouden. De beelden gaven volgens het OM genoeg bewijs dat op deze plaats heroïne werd gefabriceerd.

De straffen die andere familieleden kregen, variëren tussen een en zes jaar. Maar ook een Brabantse leverancier die azijnzuuranhydride leverde, een belangrijke grondstof voor het maken van heroïne, moet drie jaar de cel in. Hij was de enige ‘buitenstaander’ en had tot nu toe een blanco strafblad.

Vier aanhoudingen door EVA-team

Ook werden er vier anderen voortvluchtigen opgepakt door het EVA-Team deze maand. Onder hen was een 27-jarige man die verdacht wordt van moord of doodslag in 2017. De man werd opgespoord op verzoek van Poolse autoriteiten. Hij werd op 15 april opgepakt op de bloemenveiling in Rijnsburg. De procedure voor zijn overlevering aan Polen is van start gegaan. Ook heeft het team een 28-jarige Hagenaar op een bouwplaats in Doorn ingerekend. Hij kreeg eerder 82 dagen gevangenisstraf voor mishandeling, vernieling en verkeersovertredingen. Die moet hij nu uitzitten.

De twee andere mannen die deze maand werden opgepakt, zijn 26 en 27 jaar oud. Ze zijn veroordeeld voor diverse misdrijven, zoals deelname aan een drugsproductienetwerk, stalking, mishandeling en opruiing.

Het speciale team dat de opsporing deed, is het zogenoemde EVA-Team. Daarbij staat EVA voor Executie Vonnissen Afgestraften.