Voortvluchtige man gevonden in kliko, moet nog 4,7 jaar cel uitzitten

De man werd door het speciale team opgespoord omdat hij nog een gevangenisstraf moest uitzitten van 4,7 jaar. ,,Hij probeerde zich aan een aanhouding te onttrekken en verstopte zich meerdere keren voor het team”, legt de politie vandaag uit. ,,Uiteindelijk werd de man in Zoetermeer aangetroffen terwijl hij zich verstopte in een kliko.” De man werd aangehouden en moet alsnog zijn straf uitzitten in de cel.

Diefstal

Het EVA-team had afgelopen maand de handen vol aan verdachten die nog een straf moesten uit zitten. In totaal werden er dertien mensen aangehouden, waaronder een 35-jarige man die nog 120 dagen de cel in moet vanwege diefstal, rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. ,,Hij werd aangehouden in een woning in Den Haag.” En ook in een woning in Maasluis hield het team een man aan die nog 90 dagen de gevangenis in moest. ,,De 29-jarige is veroordeeld voor mishandeling, bedreiging en belaging.”