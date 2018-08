Voortvluchtige opgepakt die man mishandelde tot de dood

Krikke duikt Haags nachtleven in met nachtburge­mees­ter

11:19 De eerste editie van Clubhopping The Hague vindt morgennacht plaats in Den Haag. Bij het evenement openen uitgaansgelegenheden in de stad en Scheveningen hun deuren om nieuwsgierige stappers een kijkje in het Haagse uitgaansleven te geven. Ook burgemeester Pauline Krikke is van de partij.