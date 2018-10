Begin dit jaar, met het goede voornemen om toch écht eens wat af te vallen, zei een vriend tegen mij: ‘Als je fit wil blijven moet je een hometrainer kopen.’ Dat heb ik gedaan, maar ik denk dat kopen alleen niet genoeg is. Het kreng heeft het hele jaar in een hoek van mijn slaapkamer gestaan. De duurste klerenhanger die ik ooit heb gekocht - en ik zal de enige niet zijn.



‘We zien elkaar over twee jaar in Den Haag!’, riep prins Harry vorige week. Daarna werd de video ingestart en zagen de duizenden aanwezigen in Sydney (Australië) onze stad in optima forma. In 2020 is Den Haag gastheer van de vijfde editie van de Invictus Games. De internationale spelen voor militairen die tijdens hun werk invalide zijn geraakt en desondanks excelleren in een sport. Om dat heugelijke feit aan te kondigen is alvast het promotiefilmpje gemaakt, met Edwin de Wolff in de hoofdrol. Een video die heel Den Haag moet zien.



Ik word er ontzettend warm en trots van - en u vast ook. Edwin raast langs tal van Haagse locaties, zoals het fietstunneltje onder het Schenkviaduct; toch leuk dat ook deze onooglijke plek is benut. Natuurlijk knalt Edwin ook langs die fotogenieke witte trambaan, de netkous in het Beatrixkwartier, een stukje verderop.



Eigenlijk fietst hij de route die ik neem als ik vanuit de stad naar huis wil. Maar dan met een been. Dat ene been staat symbool voor zóveel. Voor de ontzetting en ontreddering die Edwin moet hebben gevoeld toen hij door een bom werd getroffen. De mentale breakdown, de paniek en de pijn. Maar nog meer voor de moed en het doorzettingsvermogen, de kracht waarmee hij winst wist te halen uit zijn verlies. Voorwaar, een voorbeeld voor ons allemaal. Vooruit, ik zet mijn hometrainer toch nog niet op Marktplaats. Ik ga achter Edwin aan!



