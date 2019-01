Vooruitblik Woody Hoogendijk: Vallen, heel veel vallen en weer opstaan

Hoogendijk (26) neemt een aanloopje, legt zijn skateboard op de grond en rolt met een rotvaart op een stenen trap af, ergens in de betonjungle van Rotterdam. Hij springt, zijn skateboard wentelt rond, hij vliegt over de trapleuning, zijn voeten reiken naar het skateboard. Mis! Hoogendijk smakt op de stoep. Keihard. Hij probeert het opnieuw. Beng. De skater ligt weer op straat.



Zo gaat het nog even door in het genadeloze filmpje op YouTube. De Hagenaar schreeuwt, gefrustreerd. Hij gaat zitten, hoofd naar beneden, verslagen. Maar niet voor lang. Hij waagt het er toch weer op, poging zoveel. Het maakt indruk: de pijnlijk uitziende valpartijen, het doorzettingsvermogen. ,,Heb je het einde ook gezien?'', vraagt Hoogendijk. De video heeft een 'happy end'. Uiteindelijk volgt dan toch de triomf. De voeten van de skater landen exact op het board. Glorieus glijdt hij over straat. De omstanders, die zich rond de trap hebben verzameld, barsten uit in een applaus.



Wat je in de video ziet, dat is de kern van het skaten, verklaart de twintiger. Het is vallen, heel veel vallen, en weer opstaan. Dóórgaan. ,,Zo'n trucje dat er zo makkelijk uitziet, dat is maanden oefenen voordat je het onder de knie hebt.''