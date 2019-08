Voorzitter COC pleit voor vernieuwd activisme: 'Vaker de barricade op graag!'

Een klein jaar woont Peter Scheffer (39) weer in Den Haag. Daarvoor verbleef hij een jaar in Berlijn en zes jaar lang in Argentinië als correspondent voor nieuwsmedia als Trouw, RTL Nieuws en Een Vandaag. Vanuit Buenos Aires deed hij verslag van een continent, dat steevast in beweging is en waar grondrechten even veranderlijk zijn als de koers van de peso. Waar mensen er bovendien niet voor terugdeinzen de straat op te gaan voor de strijd om hun vrijheid. Een mentaliteit die in Nederland ver is weggezakt, zo constateert Scheffer. Onlangs werd hij verkozen tot de nieuwe voorzitter van het COC in Den Haag. De voornaamste boodschap die hij in die rol wil meegeven aan de stad: sta op voor datgene waarin jij gelooft. ,,Ik heb met eigen ogen gezien: het kan je verbazingwekkend snel ontnomen worden.'' En dat houdt wat hem betreft in: deins niet terug voor een beetje tegenwind - letterlijk soms. ,,Dit jaar ging de Haagse Pride niet door vanwege windvlagen. De politie adviseerde af te gelasten, de organisatie legde zich daar bij neer. Dan denk ik: wat een nichtenclub! Schrap de vlaggen uit het programma, doe wat nodig is om de veiligheid te vergroten. Maar schroom niet om eens burgerlijk ongehoorzaam te zijn en ga wél die straat op!''