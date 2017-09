Voorzitter De Goede Woning

Stad wil minstens vier aard­warm­te­cen­tra­les

12:55 Om schoner en minder afhankelijk te worden van gas, worden de komende vijf jaar minstens vier aardwarmtecentrales in Den Haag in gebruik genomen. ,,We moeten onze huizen loskoppelen van het gas en de oplossing ligt onder onze voeten: aardwarmte ligt in Den Haag heel dicht onder het oppervlakte'', zei wethouder Wijsmuller (wonen, duurzaamheid) onlangs.