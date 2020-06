Voorzitter die 9 ton vergokte van kas VVE overleden aan corona: ‘Dit is misschien Jans verdiende loon’

Kijk mee hoe zeilschip Bark Europa na maanden weer thuiskomt in Schevenin­gen

12:08 Eind maart lag het zeilschip bark Europa nog in de haven van Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld, in Argentinië. De bemanning was net terug van hun laatste Antarctica-expeditie. En toen kwam vanwege het coronavirus de totale lockdown. Niemand mocht meer aan of van boord.