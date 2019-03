Vorm wint van de inhoud

‘We zijn geen restaurant’, staat op de website. ‘Maar een culinaire bistro. We houden van verschillende smaken en een duidelijke menukaart.’ Het is een wat verwarrende intro, culinaire bistro?, maar we laten ons graag verrassen.



De menukaart is inderdaad overzichtelijk, hoewel ze die op de website beter even kunnen nalezen. In charcuterie avec fromage... is geen kaas te bekennen. Ook de verwijzing naar gerechten op de krijtborden is prematuur. ,,Die borden hebben we nog niet’’, zegt een serveerster. De jongen en meisjes in de bediening zijn zeker niet onaardig, maar het ontbreekt ze aan horecakennis. Bij binnenkomst zoeken we zelf maar naar de kapstok. ,Daar!’’ wuift een voorbijsnellende serveerster. Als we vragen naar de twee dagspecials heeft ze geen idee. ,,Er is dorade en côte du porc’’, vertelt ze later. Als we dat laatste niet goed verstaan roept ze twee meter vanaf onze tafel nogmaals: ,,porruc!’’



De aardige ober pakt het slimmer aan; die leest de gerechten aan tafel van een spiekbrief.



We ervaren evenwel enthousiasme in het restaurant, dat goed vol zit op donderdagavond en met zorg is gestyled. Het interieur is een mix van historie die verwijst naar art deco en moderne invloeden. Er is een wandschildering met flamingo’s, er zijn kroonluchters, een lange groene wandbank en roze kuipstoelen. Via een wenteltrap bereik je een vide met uitzicht op restaurant en keuken. Pomona is een bijzondere plek.