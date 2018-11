Vorstelijk eten in keurige brasserie

Hier kom je ogen tekort. Stock & Bonds is de brasserie van hotel Indigo in het pand van de vroegeren De Nederlandsche Bank uit 1884. Vandaar ook de naam. Het is de eerste vestiging van hotelketen Intercontinental Hotel Group. Behalve hotelgasten kan iedereen in de brasserie aanschuiven en genieten van de prachtige inrichting die de bevoorrechte weelde van private banking reflecteert. Denk aan art deco glas-in-lood, koper, petrol- en cognackleuren, visgraat houten vloer, marmer en sputnik hanglampen. Let ook op de knappe schaduwwerking van de zuilen in het spiegelrookglas.



Mooi vormgegeven zijn ook de gerechten. Daar staat de robuuste chef kok Marco Tola om bekend. Ook de bediening is hier knap en keurig netjes, zonder al te strakke omgangsvormen. Glazen koelfrisse pinot grigio en kraanwater worden vlot gebracht. Aan mooie indrukken zou je hier zomaar op voorhand voldaan zijn maar hoe smaakt alle weelde echt? Een steak tartare is wat we in een brasserie als deze ook verwachten. Maar dan natuurlijk wel anders vormgegeven. Zo gebeurt het ook. Tola heeft naast het taartje van klassiek aangemaakt rundergehakt van Maas-Rijn-IJsselvee met toast een zurige fijne mosterdsaus mooi 'afgedrukt' in de vorm van een bladstructuur. Smaken doet het ook. Over het ei, vast onderdeel, valt nog wel te twisten. Het is een leuke vondst om niet te pocheren maar de dooier te garen of te stollen in een zoutmengsel. Het pekelen is net iets te lang gebeurd, waardoor de dooier niet loopt maar snijdbaar is en flink zout.



Op het andere bord een fris en goudeerlijk komkommertuintje met krokante quinoa, avocado, lichtgebrande Amsterdamse uitjes en kortgeroosterde zalm met sesam. In een kommetje ook een zuivere komkommerbouillon om eroverheen te gieten.