Vorstelijke vogels voelen zich koning te rijk in Haags Papegaaienpaleis

Het Polyetherpaleis aan de Beeklaan heeft het te druk om mee te doen aan de serie 'Klant is koning' waarin we Haagse winkelpaleizen portretteren. ,,Belt u in het najaar maar terug'', zegt de koning van de schuimmatrassen en vulmaterialen als we hem benaderen. ,,Dan bestaat de serie niet meer'', werpen we nog tegen, maar de man is onverbiddelijk. ,,Geen tijd!''