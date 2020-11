Vos aangevallen door kraaien op Scheveningse strand: ‘Hij was nat en zat heel zielig te zijn’

Een vos die vanmorgen voor een vervroegde nieuwjaarsduik naar Scheveningen was gekomen, heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt. De dierenambulance is het beestje te hulp geschoten. ,,Hij was nat en reageerde niet op zijn omgeving.”

Bij de Dierenambulance Den Haag kwam vanmorgen een melding binnen dat er een vos op het hondenstrandje zat. Het dier werd door kraaien aangevallen. Janneke van de Dierenambulance Den Haag is direct naar het strand uitgerukt om de verdwaalde vos te helpen. ,,Hij zat toen ik aankwam halverwege het strandje heel zielig te zijn. Hij was nat en reageerde niet op zijn omgeving.”

Volledig scherm De vos zag er zielig uit en reageerde niet op zijn omgeving © Dierenambulance Den Haag

Janneke probeerde het dier te vangen, maar op het moment dat zij dichterbij kwam nam de vos de benen. ,,Hij trok een sprintje naar de rotsblokken bij het Zuidelijk Havenhoofd.” Hierdoor was voor Janneke onmogelijk om bij het dier te komen. ,,De vos zat drie meter bij een ladder vandaan die in de zee uitkwam. Het was te gevaarlijk om zo te water te gaan.”

Volledig scherm De vos is tussen de rotsblokken terechtgekomen. © Dierenambulance Den Haag

De havenmeester en de Reddingsbrigade werden opgetrommeld om te helpen met de ‘vossenjacht’. De Reddingsbrigade is met een bootje naar de vos gevaren. ,,Zoals we al hadden verwacht besloot de vos bij het zien van de naderende boot en een reddingsbrigadier in een waadpak weer het strand op te rennen. Daar stonden we klaar met netten om hem te vangen.”

Sluwe vos

Gevangen worden met een net? Dat zag de vos niet zitten. Op een sluwe wijze wist hij toch langs Janneke en de havenmeester te komen en is de duinen ingerend. ,,Dan is het zoeken naar een speld in een hooiberg.”

Janneke had de vos, die niet optimaal oogde, graag gevangen om te kijken of de gezondheid van het dier op orde was, maar nu hij in de duinen is heeft zij er vertrouwen in dat hij zo weer opknapt. ,,Daar woont hij, dus dat is zijn veilige omgeving.”

Volledig scherm Janneke van de Dierenambulance probeerde samen met de havenmeester het verdwaalde vosje te vangen. © Jos van Leeuwen

