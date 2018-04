'Vraag bewoners om een stoeptegel in te leveren en geef ze een tuinplant'

Optimisme over afloop thuishulp­zaak

19 april ,,Deze gaan we winnen.’’ De jurist van een 57-jarige Haagse die sterk afhankelijk is van thuishulp, was vandaag onverholen optimistisch over de uitspraak die de rechtbank in Den Haag binnen zes weken doet over de manier waarop zijn cliënt door de gemeente is beoordeeld en vervolgens is gekort op huishoudelijke hulp.