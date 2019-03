Vraag bij het nieuws Hoe gevaarlijk is een spookwoning?

Vraag bij het nieuwsIn woningen in de regio Den Haag deed de politie invallen in verband met een groot onderzoek naar illegale woningverhuur . Er zou een criminele wereld achter schuilgaan. Hoe gevaarlijk is het voor de buren?

Zwaarbewapende arrestatieteams vanuit het hele land vielen deze week verschillende woningen binnen. In de huizen werden grote hoeveelheden drugs, vuurwapens en geld gevonden. Omdat mensen er dankzij verhuurbemiddelaars volledig anoniem woonden, konden zij ongemerkt en ongestoord hun gang gaan. De illegale bewoners stonden niet ingeschreven bij de gemeente.

De zogenoemde 'spookwoningen' zijn een al veel langer bestaand fenomeen. In Rotterdam worden er regelmatig invallen gedaan, net als in Brabant. Vaak gaat het in laatstgenoemde provincie om hennepteelt in deze spookhuizen.

Weinig controle

Volgens Marc Schuilenburg, hoogleraar Criminologie, vindt er de laatste jaren echter een verschuiving plaats van het soort wijken waar de spookcriminelen zich bevinden. ,,Voorheen waren het vooral vakantieparken die werden onderverhuurd door tussenpersonen. Daar was weinig controle. Toen duidelijk werd dat zich daar steeds meer criminelen bevonden, is die controle aangescherpt.''

Dure penthouses en appartementen; dat zijn nu de ideale plekken voor criminelen die volledig in de anonimiteit wensen te vertoeven. ,,Rijke buurten blijken vatbaar voor dit soort criminelen. In achterbuurten wordt meer gesurveilleerd.'' Omdat minder snel wordt verwacht dat de boeven zich in rijke wijken ophouden, blijven ze langer onder de radar.

Toch is het voor de buren niet per se een probleem als criminelen zich in zo'n dure penthouse schuilhouden, vertelt Schuilenburg. ,,Ze willen juist graag anoniem blijven. Vaak gebruiken ze het huis alleen als opslag voor drugs en wapens. Ze hebben geen enkel belang om in de openbaarheid te komen. Alleen het sociale zit er voor de buren niet in.''

Signalen

Vaak komt de politie een spookbewoner op het spoor, door een tip van de buren. Aan verschillende signalen kan afgelezen worden of het mogelijk om een criminele woning gaat. ,,Bijvoorbeeld als je nooit iemand ziet bij het huis. Of als je buren op heel onregelmatige tijden weggaan en weer thuiskomen.'' Daarnaast kan de Vereniging van Huiseigenaren ook checken of mensen geregistreerd staan.

De laatste jaren zijn er steeds meer gerichte acties vanuit de politie en de gemeente. Er wordt bijvoorbeeld extra gecontroleerd als iemand niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP). Of er ook een toename te zien is in het aantal spookbewoningen, kan Schuilenburg niet zeggen. ,,Als je naar iets gaat kijken, zul je het altijd vinden.''