De vraag naar kantoorruimte in Den Haag blijft maar stijgen. Hierdoor staan er steeds minder kantoorpanden in de hofstad leeg. Eind 2019 lag het percentage op 7,5 procent. Ook in de andere grote steden is er steeds minder aanbod. In Rotterdam is de leegstand nu 11,3 en in Amsterdam slechts 3,5 procent.

Vooral kantoorruimte in de meest moderne kantoorgebieden rond de grote stations is populair.

In Den Haag steeg het aantal verhuurde vierkante meters vorig jaar met 13 procent (137.600 vierkante meter). Daar waar de verhuur in Den Haag, Utrecht en Rotterdam steeg, nam die in Amsterdam juist af. Daar werd 306.000 vierkante meter kantoorruimte verhuurd, een daling van 21 procent ten opzichte van 2018.

,,Gebrek aan kwalitatief goede kantoorruimte zal de komende jaren de kantorenmarkt in Nederland gaan bepalen. Amsterdam lijkt hierbij als eerste stad tegen de grenzen van haar groei aan te lopen’’, zegt directeur Rudolf de Boer van vastgoedadviseur CBRE.

Huurprijzen

,,We zien een duidelijke terugval in opname van kantoorruimte in de hoofdstad in 2019 en tegelijkertijd vindt een groot deel van de opname plaats in nieuwbouw of gerenoveerde kantoorruimte met verder oplopende huurprijzen. Betaalbaarheid van kantoorruimte staat hiermee verder onder druk.’’