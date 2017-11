'Vraag zelf om die schone lucht'

Update Extra begeleiding voor geschrokken buurtbewoners na schietpartij

19:11 Bewoners en omwonenden van de Jan van Riebeekstraat in Den Haag, waar gisteren een 52-jarige Iraanse activist werd doodgeschoten, krijgen hulp aangeboden. Vandaag vond er een bijeenkomst plaats in wijkcentrum Bezuidenhout-West, waarbij hulpverleners en burgemeester Pauline Krikke aanwezig waren. Ook komend weekend is het centrum geopend voor wie behoefte heeft aan een gesprek.