Vraagtekens bij actie Remkes die vlak voor vertrek nachtvergunning Opera in stand hield

Geen rekening naar actievoer­ders voor ‘groe­ne-grachtenac­tie’

16:33 Het felgroene water in de Haagse grachten is inmiddels verdwenen. Delfland heeft het water sneller door laten spoelen en daarmee is wat het waterschap betreft de kous af. Er gaat geen rekening naar actiegroep Extinction Rebellion.