Vraagtekens bij plannen voor de Binckhorst: 'Als het niet past moet je misschien niet bouwen'

Albert Heijn en Bijenkorf Grote Markt­straat ontruimd na vreemde lucht: Eén gewonde naar ziekenhuis

13:43 Bij de Albert Heijn en Bijenkorf in de Grote Marktstraat in Den Haag is vanmiddag een vreemde lucht geroken. Dat gebeurde nadat er iets mis ging bij werkzaamheden in de straat, meldt een brandweerwoordvoerder.