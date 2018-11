Vrachtwagen en personenbus uitgebrand in Voorburg

VIDEO Tegenstan­ders zwarte piet onder politiebe­ge­lei­ding naar station gebracht

17 november Het is weer rustig in de Binnenstad van Den Haag. Eerder op de middag moest de ME op de Koekamp in actie komen om protestgroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) te beschermen tegen dreigementen van tegendemonstranten. KOZP mocht niet protesteren op het Malieveld en is onder begeleiding van agenten naar het Centraal Station gebracht.