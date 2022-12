Vrachtwagen ingenomen in Ypenburg: chauffeur rijdt met verlopen kentekenplaat

De vrachtwagen reed met een verlopen exportkenteken, dit is een kenteken dat buitenlandse voertuigen krijgen wanneer zij van Nederland naar het buitenland reizen om het voertuig hier in te schrijven. De vrachtwagenchauffeur mocht alleen binnen veertien dagen van dit kenteken gebruikmaken. De platen waren verlopen. Nu reed de vrachtwagen ongeregistreerd, als een zogeheten spookvoertuig.



Daarnaast werden er overtredingen aan de tachograaf gemeld, dit is een apparaat dat de tijden opslaat dat een voertuig in beweging is en wanneer de chauffeur pauze houdt. Ook legt de tachograaf de afgelegde kilometers vast. Zo'n apparaat is verplicht voor vrachtwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen.