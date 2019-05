Vrachtwagen valt in vier meter diepe afvalput, chauffeur zwaargewond afgevoerd

De vrachtwagen van Haagse Milieu Services (HMS) kwam in het overslagstation op de Binckhorst ondersteboven in de put terecht met de medewerker nog achter het stuur. De man heeft een flinke klap gemaakt, de put is namelijk bijna vier meter diep en heeft een lengte van 25 meter. De brandweer kon het slachtoffer pas na 45 minuten uit de wagen bevrijden, waarna deze met spoed, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis is gebracht. De arts van het traumateam is meegereden met de ambulance.

Volgens de brandweer is het incident ontstaan tijdens het lossen van een lading. ,,Er is iets misgegaan, waardoor het voertuig door is geschoven”, zegt de woordvoerder van de brandweer. Na het ongeluk werd de bedrijfshal ontruimd en moest het aanwezige personeel naar buiten.

Onwel

Collega’s van het slachtoffer reageren geschrokken. ,,Je schrikt wel. Als je naar je werk gaat, wil je wel heelhuids thuiskomen”, zegt een collega die meeleeft met de chauffeur. ,,Het is een zeer geliefde en ervaren collega”, zegt een ander. Ook zijn de medewerkers verbaasd dat hun collega de put in is gereden. ,,Het is voor ons een raadsel hoe dit mis is gegaan. Bij het achteruit rijden moeten de chauffeurs over drempels rijden, waarna ze vlak voor de put moeten stoppen.” Waarom de bestuurder niet op tijd is gestopt is onduidelijk. Collega’s houden er rekening mee dat de man mogelijk achter het stuur onwel is geworden.