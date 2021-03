Vrachtwagen verliest kerstbomen op A4 bij Den Haag

Golfbrekers Speelgoed­win­ke­lier Toon: ‘Ik heb de lockdowns een beetje als oefening gezien’

14:03 Deze keer in de rubriek Golfbrekers: Door de lockdowns heeft speelgoedwinkelier Toon van Montfort noodgedwongen ervaren hoe het is om thuis te zitten. Nu is Mascot in de Korte Houtstraat weer geopend. Op afspraak ontvangt hij vol goede zin de klanten. Al denkt hij er serieus over na om te gaan stoppen.