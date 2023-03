Vrachtwagens rijden Grote Marktstraat aan gort: ‘Dit is echt link, hoor’

Vier weken cel voor activist Johan R. voor geweld tegen agenten: ‘Ben Barbertje die moet hangen’

Shovelchauffeur Johan R. (60) is al eens ‘door grote criminelen ontvoerd’ en kreeg toen zelfs ‘een 9 mm tegen zijn hoofd’. Het is volgens hem de verklaring voor zijn heftige verzet tegen de politie toen hij tijdens een boerendemonstratie in Den Haag werd aangehouden. Daarvoor is hij vanmiddag veroordeeld tot vier weken cel.