Vragen over vaccinatie? In de Broodfabriek staat een tolk voor Westlandse arbeidsmigranten

GGD Haaglanden is afgelopen weekend gestart met een grootschalige vaccinatie van arbeidsmigranten uit het Westland in de Broodfabriek in Rijswijk. De doelgroep wordt gebracht en gehaald door hun werkgever. ‘We hopen zo een olievlek te creëren die uitbreidt naar andere gemeenten.’