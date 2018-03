Vrederust omgedoopt in 'vreedzame wijk' waar buurt kinderen opvoedt

Opvoeden is een taak van ouders, maar net zo goed van de winkelier, de buurman, de politie en de woningcorporatie. Dat is het idee achter de ‘vreedzame wijk’, een succes in onder meer het Utrechtse Overvecht. In Den Haag wordt vandaag zo’n wijk geopend in Vrederust.



Scholen in deze buurt werken al jaren volgens de ‘vreedzame’ methode, die leerlingen bijbrengt niet te vechten maar te praten. Zij leren al vanaf de kleutergroep conflicten uit te spreken en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor kleine dingen op school, zoals een schoon toilet. Ook nemen ze samen beslissingen en praten ze klassikaal over de omgang met mensen van een ander geloof en met een andere seksuele voorkeur.



De methode is effectief, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. De meerderheid van de ‘vreedzame scholen’ in Utrecht zag het aantal incidenten op het schoolplein afnemen. Ook gedragen leerlingen zich hier rustiger dan voorheen en gaan ze respectvoller met elkaar om. ,,Kinderen groeien echter niet alleen op binnen de school, maar ook op straat en op de sportvereniging. Daarom is het belangrijk dat iedereen in de buurt het gedachtegoed onderschrijft’’, zegt projectleider Dennis de Vries.