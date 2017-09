Vredesloop zet aan tot denken

V-teken

Na de finish van prins Pieter-Christiaan komt tweede-kamerlid voor de VVD, Martin Wörsdörfer, lachend over de finish. ,,Geweldig zo'n race, mooi parcours en wat een enthousiasme langs de kant. In aanloop naar deze race heb ik via Twitter mensen opgeroepen om deel te nemen. Dé kans om je, hoe kleinschalig dan ook, in te zetten voor de vrede. Jammer dat weinig mensen met het vertrouwde V-teken over de finish kwamen. Dat moet volgend jaar anders."



Nu een jaar nadat hij gestopt was met voetbal komt oud-VUC-speler Brian Moen tevreden over de finish. ,,Ik train niet meer, dus het was even aanpoten. Maar het weer zit mee en de trommelaars langs de kant deden wonderen. Lekker tempo om op te lopen."



De beste hardloper van Den Haag, Khalid Choukoud, verscheen niet aan de start. Zijn trainer Ismail Chamali verving hem met verve. ,,Een paar weken geleden begonnen met trainen en vandaag lekker gelopen. Khalid is in training voor de Singelloop in Breda. Ik ben deze week teruggekomen vanuit Marokko. Mijn vrouw en ik kunnen elk moment de trotse ouders worden van een meisje."



Ver in de achterhoede komt de Nigeriaanse Christy Aikhorin over de finish. ,,Het uitlopen is voor mij al geweldig. Ik wilde graag meedoen aan deze loop. Vrede is belangrijk voor me. Met mijn bedrijf wil ik ervoor zorgen dat kleding wordt gerecycled. Begin met te houden van de aarde en maak er geen zooitje van. Dan kunnen we over een aantal jaar hopelijk in vrede met elkaar samenleven op een schone planeet."



En zo hielden de meesten een goed gevoel over bij de start- en finishlocatie aan de President Kennedylaan. Of zoals iemand het verwoordde: 'Het gevoel van vrede begint bij jezelf.'"