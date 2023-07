Vredesmars en herdenking voor slachtoffers massamoord Srebrenica, Van Zanen één van de sprekers

De genocide van juli 1995 in de enclave Srebrenica wordt dinsdag in Den Haag voor de 28e keer herdacht. Bij de herdenking is volgens het programma onder meer de Bosnische ambassadeur, Almir Šahović, aanwezig.